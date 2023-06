Grosso ramo crolla e travolge 8 persone fuori dall’oratorio | gravi una donna e una bimba di 7 anni

(Di martedì 27 giugno 2023) È di otto feriti, tra cui unadi 7e unagravemente ferite, il bilancio dell’incidente avvenutodi Luino (Varese), dove undi ippocastano èto e ha travolto delle. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 26 giugno nella struttura di via Rimembranze. L’incidente è avvenuto nel ...

Appena ildi ippocastano si è abbattuto sul gruppo che si trovava davanti alla chiesa di San Pietro, i giovani si sono organizzati per gestire l'emergenza : alcuni di loro si sono ...Le risate dei bambini, il pallone che corre sull'erba la voce della mamma che chiama e la corsa verso l'uscita. Poi un tonfo, inaspettato e sordo, quello di undi ippocastano che si spezza e piomba su bambini e genitori, ferendo gravemente madre e figlia. È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 17.30 a Luino(Varese), proprio davanti all'oratorio ...... 2 minuti Stavano andando a casa dopo una giornata con i propri amichetti ed amichette all' oratorio estivo quando , tra una chiacchiera e l'altra, sono stati colpiti da undi uno dei due ...

Stando alle prime ricostruzioni la donna, per proteggere la figlia di 7 anni, si sarebbe lanciata su di lei finendo per riportare traumi alla schiena, al volto e alle braccia. La mamma è attualmente r ...