del nuovo governo hanno prestato giuramento alla presenza della Presidente della Repubblica Katerina Sakellaropoulou, del premier Kyriakos Mitsotakis e dell'arcivescovo Geronimo II, presso il ...... ma dove l'ultradestra domina, come incon Mitsotakis , la stessa gongola. Ma se c'è una ... 'Chiamare due statidel Consiglio di sicurezza Onu, come Inghilterra e Francia e il principale ...... co - fondatrice del consorzio europeo ReLoop , entro la fine del 2025 saranno 18 gli Stati... Tra il 2024 e il 2025 si aggiungeranno, Cipro e Austria. Ed entro la fine del 2026 molto ...

Grecia: i membri del nuovo governo prestano giuramento - Europa Agenzia ANSA

I membri del nuovo governo hanno prestato giuramento alla presenza della Presidente della Repubblica Katerina Sakellaropoulou, del premier Kyriakos Mitsotakis e dell'arcivescovo Geronimo II, presso il ...La scelta del premier greco Mitsotakis di ricorrere ad elezioni anticipate ad un solo mese dalla consultazione di maggio, è stata vincente ed ha premiato Nea Dimocratia, il partito di cui è leader, ch ...