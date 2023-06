Grande Fratello | entreranno 12 vip e 8 nip | Alfonso Signorini rivela i primi nomi

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 27 giugno 2023) La nuova edizione delprende forma con gli ultimi aggiornamenti sul cast definitivo. Secondo i rumros, nella nuova casa di Cinecittàventi concorrenti divisi in dodici vip e otto nip., non a caso, avrebbe già trovato l’accordo con alcuni personaggi dello spettacolo, tiktoker e volti noti al piccolo schermo. Le trattative, ad ogni modo, proseguono ma pare proprio che per la fine dell’estate si conoscerà il cast completo.: dodici vip nella casa In queste ore è arrivata la notizia che la nuova edizione delvedrà l’ingresso di venti concorrenti. D’altronde sarà una stagione più breve degli altri anni, in quanto si prospettano solo tre o quattro mesi di reality. ...