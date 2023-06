Grande Fratello | c’è il nome del primo concorrente | ecco chi è Annalisa Chirico | la giornalista vicinissima alla firma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) IlVip si è appena concluso con la vittoria di Nikita Pelizon e la produzione è già al lavoro per cercare i nuovi concorrenti. L’ottava edizione, come già annunciato, rivedrà il programma, anche se in parte, tornare alle origini: i partecipanti non saranno solamente vip ma anche persone comuni e influencer con poca notorietà. E nelle ultime ore, dal settimanale Oggi, arriva ildelpossibile inquilino. Chi sta perre l’accordo?, saggista e opinionista televisiva per diverse trasmissioni come TikiTaka, La Repubblica delle Donne di Chiambretti e Matrix. In più, founder CEO di AC Advocacy & Communication srl e scrive per Il Foglio di giustizia, politica e donne. Riguardo la sua vita privata ...