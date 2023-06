Governo | incontro Meloni-Gualtieri a P Chigi

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - La presidente del Consiglio, Giorgia, ha ricevuto in tarda mattinata a Palazzoil sindaco di Roma Roberto

Una sperimentazione che il nuovocittadino vorrebbe avviare già dal primo mercoledì di ...parte dal sopralluogo già fissato per la prossima settimana e prosegue con un nuovo. Tra le ...Si è svolto oggi, martedì 27 giugno 2023, presso la sala conferenza della Confindustria, unorganizzato dal Dipartimento affari europei, con i diversi attori interessati alle nuove regole di funzionamento del Fondo Sociale Europeo, il principale strumento utilizzato dall'UE per ...... da qui la solidarietà ai magistrati coinvolti, la richiesta di uncon il ministro 'per interloquire sulle prospettate riforme', e l'invito 'ala dedicarsi ai gravissimi e ...

Sulle pensioni il governo non ha un’idea. Landini: incontro inutile Il Manifesto

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto in tarda mattinata a Palazzo Chigi il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.Il presidente della Cei nella capitale russa dopo la visita a Kiev di inizio giugno. L’incognita sull’incontro con Putin e la spinta sulla mediazione umanitaria ...