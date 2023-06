Governo | Gribaudo Pd | ' dimissioni Santanché sarebbero atto dovuto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu (Adnkronos) - "In questo caso la richiesta dimi sembra legittima, soprattutto per questioni di etica e di morale. Ci sono ministri nella prima e nella seconda Repubblica che si sono dimessi per molto meno, come avviene in molti altri Paesi". Lo ha detto Chiara, a Rainews24, sul caso Santanchè. "Questonon si sente mai in dovere di dare spiegazioni ma quello che sta avvenendo è particolarmente grave", ha spiegato la deputata e vice presidente dell'Assemblea Pd. "Rassegnare lesarebbe un, in un qualunque Paese normale un ministro si sarebbe già dimesso due minuti dopo la messa in onda dell'inchiesta", ha aggiunto.