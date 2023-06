Goodenough | morto uno degli inventori delle batterie al litio

(Di martedì 27 giugno 2023) Il premio Nobel per la chimica 2019 aveva 100 anni. Nel 2019 era stato insignito del massimo riconoscimento per le ricerche utili allo sviluppoche oggi troviamo in smartphone, computer e auto elettriche

È morto a 100 anni lo scienziato e premio Nobel John B. Goodenough: contribuì allo sviluppo delle batterie agli ioni di litio Il Post

