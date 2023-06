Gli smartphone e i laptop potranno essere riparati a casa

(Di martedì 27 giugno 2023) Sempre più produttori di hardware permettono ai rispettivi clienti di effettuare riparazioni in modo autonomo. Samsung si accoda ad altri giganti quali Apple e Nokia. Ecco come funziona il servizio per le riparazioni fai-da-te

StoricamenteAndroid si sono fermati alla quota standard di 8 GB o 16 GB di RAM per i modelli di fascia alta, ritenuti adeguati all'utilizzo anche per gaming o per attività pesanti in multitasking. ...Per dare un'idea,di punta offrono generalmente tra 8 e 16 GB di RAM, con eccezioni occasionali come il RedMagic 7 Pro che ha 18 GB di RAM. Nel confronto, l'iPhone 14 Pro Max di Apple ...Siamo abituati a vedere i brand Android competere fra loro nella corsa a chi offrecon i numeri più strabilianti in termini di specifiche tecniche. Così, non è raro trovare sul mercato ...

Qualcomm lancia Snapdragon 4 Gen 2: gli smartphone di fascia ... Punto Informatico

Sempre più produttori di hardware permettono ai rispettivi clienti di effettuare riparazioni in modo autonomo. Samsung si accoda ad altri giganti quali Apple e Nokia. Ecco come funziona il servizio pe ...In futuro gli smartphone potrebbero arrivare a ben 24 GB di RAM, ma per quale motivo Ecco le ultime indiscrezioni di mercato.