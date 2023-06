Gli ascolti tv del 26 giugno 2023

(Di martedì 27 giugno 2023) Bene Temptation Island Nella serata di ieri, lunedì 26, in onda su Rai uno la replica della fiction Blanca conquista 2.433.000 spettatori pari al 14.34%. Su Canale 5 il ritorno di Temptation Island porta a casa ben 3.558.000 spettatori pari al 26.14% di share (Buonanotte: 1.311.000 – 26.78%) Il programma ha ottenuto 9.481.000 contatti. Su Rai2 CSI Vegas si ferma a 661.000 spettatori pari al 3.59% di share, nel primo episodio, ha collezionato 553.000 spettatori pari al 3.25%, nel secondo episodio, e 542.000 spettatori pari al 4.04%, nel terzo episodio. Su Italia1 Fast and Furious ottiene 787.000 spettatori (4.65%). Su Rai3 preceduto da una presentazione di 12 minuti (1.027.000 – 5.73%), Report porta a casa 1.840.000 spettatori pari ad uno share del 10.25% (Plus: 1.146.000 – 7.42%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 820.000 spettatori con il 6% di ...

Riparte con il botto Temptation Island 2023 dopo un anno di pausa Ecco i dati di ascolto del programma di Canale

