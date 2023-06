Gli 80 anni di Vittorio Feltri | la moglie Enoe | “L’Atalanta | i tradimenti e le bestemmie”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 giugno 2023) In un’intervista al Corriere della Sera,Bonfanti svela alcuni retroscena sul giornalista bergamasco, che nei giorni scorsi ha compiuto 80. Eccone un estratto: Cosa gli ha regalato per gli 80? Niente, sono io il suo regalo. E lui lo sa. Quanta pazienza c’è voluta fino a qui? Tanta. Mi è venuto in soccorso il fatto che lavorava molto per cui ci si incontrava poco, vero Babbo?, chiede al marito seduto accanto a lei nel soggiorno della loro casa milanese, con Fiorenza, nata come Mattia dalla coppia, Paolo, il nipote cresciuto come un figlio, e la compagna di lui, Clelia. Mancano Laura e Saba, le gemelle die Maria Luisa, morta ventenne. Il suo difetto più grande? È un gran borbottone. E se non ha tutte le sue cose a posto tira qualche bestemmia. Il ...