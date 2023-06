Giuntoli aspetterà una Pec per i prossimi tre giorni Ieri telefonata veloce con De Laurentiis Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 giugno 2023)sarà liberato da De? Ne scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. E quando si avvicina la fatidica data del 30 giugno, quella che di fatto chiude una stagione però alla mezzanotte ne apre un’altra, Aurelio Dee Cristianohanno ricominciato a parlarsi: telefonatina, molto cordiale, tra il presidente e il direttore sportivo, che ha chiesto due mesi e mezzo fa di essere liberato dal contratto in scadenza 2024 e che ancora invece non ha argomenti per rassicurare la Juventus, che intanto lo aspetta. Il primo contatto dopo le varie feste, servite però semplice mente per lanciarsi pubblicamente messaggi subliminali, ha avuto almeno il potere di rompere il ghiaccio (e ce n’era) e di porre eventualmente le basi per altri dialoghi, più diretti, meno ...