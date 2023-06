(Di martedì 27 giugno 2023) Arriva la stagione delle grandi partenze e tutti si chiedono come sarà il tempo nei giorni in cui saranno in. La squadra del colonnello Marioscaccia ogni dubbio e, attraverso le previsioni meteo e le tendenze, chiarisce cosa ci aspetta tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio. Ci sarà un vero e proprio: i picchi di temperatura che stanno interessando l'intera penisola italiana presto saranno un lontano ricordo. Piogge e temporali faranno saltare i piani a tutti i viaggiatori. È previsto un repentino e spiacevole cambiamento del tempo. In particolar modo, unada segnare sul calendario è quella di venerdì 30 giugno "quando il Settentrione sarà bersagliato da temporali anche di moderata intensità", scrive il sito del colonnello ...

... martedì 20 giugno', spiega Mariosul suo sito di previsioni meteo . Che parla di una ' ondata di calore moderata ma non lunga, poiché già sila fine per venerdì 23 , solo che dovrebbe ......previsione di tendenza sul mese di luglio è il colonnello Mario. L'ondata di caldo africano andrà via via intensificandosi nei prossimi giorno ma non sarà eccezionale né duratura. 'Si...Meteo choc,nero: temporali e instabilità, ecco dove Il meteo giorno per giorno: venerdì 2 giugno le aree Alpine centro - orientali, Sicilia e Sardegna e le zone interne del Centro - ...

Meteo, Giuliacci vede nero: bomba sulle ferie. La data del ribaltone Il Tempo

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il primo weekend di luglio potrebbe essere accompagnato da temporali e piogge che rovineranno i piani di milioni di italiani. A rivelare questo scenario è il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito me ...