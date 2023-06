Giugliano | 40enne in ospedale dopo essere stato accoltellato

(Di martedì 27 giugno 2023) Un uomo di 40 anni, gambiano, è giunto al pronto soccorso dell’“San Giuliano” dicon diverse ferite da arma da taglio. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione e non è chiaro cosa gli sia accaduto né dove sia avvenuto il ferimento. : indagini in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Seguendo amici e parenti e monitorando il web lo hanno trovato in una palazzina nel cuore diin Campania. In manette, unritenuto elemento apicale del 'clan 167' di Arzano L'uomo è ...Unè stato denunciato per uccellagione in località San Francesco a Patria, nel Comune diin Campania. A scoprirlo sono stati i carabinieri forestali della Stazione di Pozzuoli, ...Alloggi popolari ma occupati abusivamente in via Bosco a Casacelle, nel comune di. Denunciato un uomo per l'occupazione di un alloggio senza alcuna autorizzazione, senza ... anche una. ...

Le guardie Lipu hanno sequestrato un impianto di cattura composto da gabbie trappole e da richiami vivi e liberato i cardellini ...Un 40enne è stato denunciato per uccellagione in località San Francesco a Patria, nel Comune di Giugliano in Campania. (ANSA) ...