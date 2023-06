Giostra cavalleresca di Sulmona | Ornella Muti sarà la Regina per l' Edizione ' 23

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 27 giugno 2023) L'Aquila -a vestire i panni dellaGiovanna d'Aragona nel corteo storico dalladi(L'Aquila), in programma il 30 luglio prossimo, lo stilista Alessandro Pischedda è già all'opera per preparare l'abito. L'annuncio è arrivato nella conferenza stampa di presentazione del programma della nuovadella kermesse che negli anni scorsi ha visto sfilare nello stesso ruolo Simona Ventura e Nancy Brilli. La, intanto, prosegue il suo percorso di espansione, come hanno ricordato il presidente dell'associazione omonima, Maurizio Antonini, e il presidente onorario, Mimmo Taglieri. Quest'anno un gruppo di esperti studierà il "caso" sul piano turistico. Per la ...