La Sampdoria riparte da Andrea Pirlo . Dopo la mancata intesa con Fabio Grosso nelladi lunedì, i blucerchiati hanno raggiunto un accordo biennale, con opzione per un ulteriore ...di)...Il prossimo 29 di giugno in località Ferrantina, si terrà unaregionale diper l'utilizzo di droni nella pubblica amministrazioneLa"Porte Aperte FBasile Academy" sarà l'occasione per premiare gli allievi e ringraziare i ... curato e affinato in collaborazione con il Consorzio CAA, ente diaccreditato Regione ...

Giornata di formazione sui droni a Bibbiena LA NAZIONE

Il prossimo 29 di giugno in località Ferrantina, si terrà una giornata regionale di formazione per l’utilizzo di droni nella pubblica amministrazione ...Questa innovazione, che mira a sensibilizzare gli utenti sulle questioni di sicurezza stradale e a incentivare la partecipazione a corsi di formazione, introduce un nuovo comma 2-ter all’articolo 230 ...