Giorgia Soleri | “Gelosa di Damiano? Si può esserlo anche in una relazione non monogama ma la domanda è un’altra…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023)David si sono detti addio da settimane ma non passa giorno senza che si parli di loro: è il gossip, e d’estate si sa impazza ancora più di sempre. Dopo il video che riprendeva il frontman dei Måneskin baciare la modella Martina Taglienti (amica della bassista Victoria De Angelis) in discoteca,aveva rivelato il segreto della loro: non si poteva parlare di tradimento perché la loro era una storia d’amore aperta. Dettaglio che non è sfuggito ai fan che nelle scorse ore, tornando sull’argomento, hanno chiesto all’influencer: “Come si fa a vivere unaaperta? Non si è gelosi?“.ha risposto con una story: “Le non monogamie etniche sono tantissime e tutte diverse, così come le persone all’interno della o delle ...