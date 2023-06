Giorgia Meloni fa le cose in grande | un commissario e ben tre sub commissari per l' alluvione!

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 27 giugno 2023) La bomba, appena trapelata da palazzo chigi è questa: come tutti sannoper la ricostruzione del dopo alluvione sarà Figliuolo Ma come tutti non sanno e come invece siamo in grado di rivelare in anteprima oltre a Figliuolo ci saranno anche tre sub. Chi saranno? I tre presidenti