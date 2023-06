Giochi Europei | Tuffi | ad un passo dal podio Biginelli e Neroni nei 10 metri sincro

(Di martedì 27 giugno 2023) Quarto posto per Maiae Elettranella piattaformada 10con 245.04 punti aidi Cracovia. Al terzo posto, la coppia spagnola Valeria Antolino Pacheco-Ana Carvajal San Miguel con 261.48. Le due azzurre hanno ottenuto poco nei primi due salti e nel quarto, il triplo e mezzo ritornato, non riescono a recuperare il ritardo dalle posizioni di vertice. Primo gradino delper le sorelle tedesche Christina ed Elena Wassen con 297.72. Nei preliminari della piattaforma individuale invece, Riccardo Giovannini ha ottenuto il terzo punteggio di 391.05, mentre Eduard Timbretti è decimo, 354.45: i migliori dodici sono qualificati alla finale. Davanti a tutti il tedesco Timo Barthel con 434.15. SportFace.

Capralos si concede poi un bilancio deiin corso in Polonia. 'Siamo molto soddisfatti di come stiano andando, gli impianti sportivi sono bellissimi, l'organizzazione va bene, gli ..., Irma Testa ai quarti di finale: prossimo match decisivo per le Olimpiadi Domani la sfida con la spagnola Fernandez Romero Il direttore artistico Francesco Paolo Oreste ha poi esordito ...... ufficializzato il programma e c'è subito Canada - GP d'Austria in arrivo, ottimismo in casa Ferrari - Giubilei: 'Triathlon in crescita, la Coppa del Mondo a Roma grande passo' -a ...

LIVE Tiro a volo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Italia ambiziosa nelle prove a squadre di skeet OA Sport

La Germania conquista la medaglia d'oro nel sincro femminile dalla piattaforma. Una vittoria netta e schiacciante quella Christina Wassen ed Elena Wassen, unica coppia ad avvicinarsi al muro dei 300 p ...