Giochi Europei | scherma | Eloisa Passaro è splendido bronzo nella sciabola

(Di martedì 27 giugno 2023) Cracovia – E’ una splendida medaglia dell’Italia aia Cracovia. Sul podio salecon un importanteprova individuale della. Convocata in extremis, sostituendo la compagna di squadra Michela Battiston, ha iniziato bene il percorso di gara in pedana, ottenendo quattro vittorie e due sconfittefase a gironi. Poi ha eliminato la belga Corteyn per 15-9 e la bulgara Neikova per 15-4. Ai quarti di finale laha sconfitto 15-9 l’ungherese Karona, poi in semifinale si è arresa per 15-12 all’ucraina Olga Kharlan. Nelle altre gare, ai piedi del podio è arrivata Rossella Gregorio, sconfitta nei quarti proprio dalla Kharlan per 15-13. Chiara Mormile ha invece chiuso al 12esimo posto, ...

Lo scorso venerdì il toscano ha sbaragliato la concorrenza a Cracovia, dove sono andati in scena i(ancora in corso per le altre discipline ma non per l'atletica) aggiudicandosi il ...Termina con un buon quarto posto ma con qualche rimpianto l'avventura di Anti, l'azzurra della breakdance, aidi Cracovia 2023. La b - girl italiana classe 1997, qualificatasi ieri per la fase finale di oggi, ha esordito battendo nei quarti di finale la portoghese Vanessa con un netto 2 - 0 (18 ...... Massimiliano Presti, in vista dei prossimi impegni della Nazionale; glifrancesi di metà ... facendo un tour in previsione dei loro appuntamenti più importanti, come iasiatici. Per noi ...

LIVE Giochi Europei 2023, 27 giugno in DIRETTA: Italia in testa al medagliere, ma l'Ucraina si fa minacciosa OA Sport

Antilai Sandrini non è riuscita a conquistare la medaglia nella break dance ai Giochi Europei 2023. La ribattezzata Anti (questo è il soprannome con cui gareggia, tutti gli atleti utilizzano un nome d ...L'Olanda si prende una sorprendente medaglia d'oro nella spada maschile ai Giochi Europei. A salire sul gradino più alto del podio è Tristan Tulen, che ha sconfitto in una finale davvero impronosticab ...