Giochi Europei Cracovia 2023 | muay thai | Enrico Pellegrino d’argento

(Di martedì 27 giugno 2023)si è aggiudicato la medaglianel(-91 kg) aidi. L’azzurro è riuscito ad arrivare in finale, dove si è arreso all’ucraino Oleh Prymachov (più alto e dotato di un maggiore allungo), che si è imposto sull’azzurro per 30-27. L’italiano nei giorni scorsi si era fatto largo verso la finale, superando prima il portoghese Luis Carlos Forteis de Morais e poi il ceco Jakub Klauda. SportFace.

... che si concluderà con un'estate con tre manifestazioni (VNL,Olimpici di Los Angeles e). Scompariranno contestualmente i tornei di qualificazione alle competizioni internazionali. ...Prima medaglia per la scherma azzurra aidi Cracovia: Eloisa Passaro ha vinto il bronzo nella prova individuale di sciabola. La veneta, convocata in extremis per l'infortunio della compagna Michela Battiston, ha iniziato bene ...Il tiro a volo regala all'Italia la medaglia d'oro numero 19 aidi Cracovia. Raggiunta la finale con il secondo punteggio in qualifica (208 piattelli), la squadra femminile di skeet composta da Martina Bartolomei, Simona Scocchetti e Chiara Di ...

All'ultimo evento individuale nel programma della scherma ai Giochi Europei 2023, è arrivata la prima medaglia per l'Italia. A portarla in dote, sulla pedana di Cracovia, è stata Eloisa Passaro, in gr ...