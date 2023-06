Giochi Europei Cracovia 2023 | boxe | cinque pugili azzurri ad un passo dalla carta olimpica

Decisamente poca suspense nel gruppo B degli. Irelativi alla qualificazione, infatti, erano decisi già prima dell'inizio delle gare dell'ultimo turno con Spagna e Ucraina già sicure ...Le Nazionali di rugby seven femminile e maschile azzurre chiudono rispettivamente al settimo e all'ottavo posto la propria avventura aiin Cracovia , validi come torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi2024. Le azzurre chiudono con una buona prova, battendo 34 - 7 il Portogallo nel playoff per la settima piazza,...Belle risposte azzurre nel badminton ai Campionatidi Cracovia. A raccogliere i primi successi del team italiano sono stati Giovanni Toti nel singolare maschile e Giovanni Greco e David Salutt nel doppio maschile. Toti ha battuto il polacco ...

Si è concluso a Cracovia per il torneo di rugby seven dei Giochi Europei e per la palla ovale l’impegno in Polonia valeva anche come torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi per il ...L’azzurra del pentathlon moderno ha conquistato l’accesso in finale insieme ad altre diciassette atlete, fra cui Elena Micheli, già qualificata dopo il successo in coppa del Mondo ad Ankara ...