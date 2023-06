Giochi Europei 2023 | Rugby a 7 maschile | l’Irlanda vince e conquista il pass per Parigi 2024

(Di martedì 27 giugno 2023) Si è concluso a Cracovia per il torneo diseven deie per la palla ovale l’impegno in Polonia valeva anche come torneo di qualificazione alle Olimpiadi di. Oggi per il torneosono andate in scena le finali. Ecco come è andata. Era la finale più attesa e così è stato. A giocarsi un posto asono Irlanda e la Gran Bretagna. E il match è equilibrato e avnte, come era da aspettarsi. A sbloccarlo sono gli irlandesi dopo poco più di 3’ con William Dardis, che trasforma anche per il 7-0 iniziale. Quasi allo scadere del primo tempo, però, la Gran Bretagna trova in varco al largo, corre lungo tutto il campo e pareggio marcato da Thomas Glyn Williams per il 7-7. A tempo ampiamente ...

Le Nazionali di rugby seven femminile e maschile azzurre chiudono rispettivamente al settimo e all'ottavo posto la propria avventura aiin Cracovia , validi come torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi2024. Le azzurre chiudono con una buona prova, battendo 34 - 7 il Portogallo nel playoff per la settima piazza,...Belle risposte azzurre nel badminton ai Campionatidi Cracovia. A raccogliere i primi successi del team italiano sono stati Giovanni Toti nel singolare maschile e Giovanni Greco e David Salutt nel doppio maschile. Toti ha battuto il polacco ......primario - ha detto il presidente Di Paola ieri sera a tutti i presenti - quindi glidi ... L'Italia manca aiolimpici con la squadra da Atene 2004, cioè da vent'anni, sarebbe un grande ...

