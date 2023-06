Giochi Europei 2023 | Rugby a 7 femminile | la Gran Bretagna vince e conquista il pass per Parigi 2024

(Di martedì 27 giugno 2023) Si è concluso a Cracovia per il torneo diseven deie per la palla ovale l’impegno in Polonia valeva anche come torneo di qualificazione alle Olimpiadi di. Oggi per il torneosono andate in scena le finali. Ecco come è andata. Finale, dunque, trae Polonia per un biglietto diretto per. E match a senso unico, con l’equilibrio che dura due minuti, prima che Uren sblocchi il risultato per le britanniche. E prima dello scadere arrivano altre due mete, ancora con Uren e poi con Jones per il 19-0 concui si chiude il primo tempo. Non cambia la musica nella ripresa, Polonia incapace di reagire eche dilaga con Lloyd e Wilson-Hardy ...

Terza carta olimpica per l'Italia aidi Cracovia. Dopo Martina Bartolomei nel tiro a volo e Chiara Pellacani nei tuffi, è Alice Sotero nel pentathlon moderno, ad assicurarsi il pass per Parigi 2024. L'azzurra ha ...Male l'esordio della Nazionale italiana di Beach Soccer che si arrende all' Ucraina per 6 - 5, aidi Cracovia. Gli azzurri scenderanno in campo nuovamente domani alle 13 per sfidare la Moldova nella seconda giornata della competizione. 'Sapevamo che fosse difficile e che l'Ucraina ...L'Italia continua a vincere aidi Cracovia 2023. La sesta giornata porta in dote altre cinque medaglie alla spedizione azzurra: un oro, due argenti e due bronzi, che portano il bottino totale a quota 63 (19 ori, 19 ...

LIVE Giochi Europei 2023, 27 giugno in DIRETTA: Italia in testa al medagliere, ma l'Ucraina si fa minacciosa OA Sport

Si è concluso a Cracovia per il torneo di rugby seven dei Giochi Europei e per la palla ovale l’impegno in Polonia valeva anche come torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi per il ...Terza carta olimpica per l’Italia ai Giochi Europei di Cracovia. Dopo Martina Bartolomei nel tiro a volo e Chiara Pellacani nei tuffi, è Alice Sotero nel pentathlon moderno, ad assicurarsi il pass per ...