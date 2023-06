Gioca Haaland contro l’Italia agli Europei Under 21? I convocati e il regolamento

(Di martedì 27 giugno 2023)21 domani sera, mercoledì 28 giugno, alle 20.45 affronterà la Norvegia nell’ultima gara del girone degli21 in corso di svolgimento in Georgia e Romania. Di fronte, però, gli Azzurrini del ct Paolo Nicolato non si troveranno lo spauracchio numero uno, Erling. L’attaccante del Manchester City, infatti, non è stato convocato dall’allenatore Leif Gunnar Smerud per la rassegna continentale. Nonostante fosse selezionabile, infatti, la Norvegia ha deciso altrimenti, contrariamente alche si è avvalsa ditori già nel giro della Nazionale maggiore come Sandro Tonali o Wilfried Gnonto., infatti, essendo nato il 21 luglio 2000 era ancora in età per partecipare al campionato europeo, dato che sono ...

Erling Braut Haaland è un calciatore norvegese, attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese.

L'Italia Under 21 domani sera, mercoledì 28 giugno, alle 20.45 affronterà la Norvegia nell'ultima gara del girone degli Europei Under 21 in corso di svolgimento in Georgia e Romania.