Gino Paoli? Prima di cantare si faceva una se*** | sconcerto su Rai 1

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Grande imbarazzo a Oggi è un altro giorno. A far arrossire, e non poco, Serena Bortone ci pensa. O meglio Adriano Aragozzini. È lui, ospite su Rai 1 nella puntata di lunedì 26 giugno, a raccontare alcuni dettagli privatissimi della vita del cantautore nonché suo grande amico. A svelare il primo incontro è stato lo stesso discografico. All'epoca "scrivevo per Oggi e il direttore diede incarico di fare intervista a una giornalista, oltretutto famosissima oggi in politica. I nomi? Non si fanno e adesso ti spiego il perché". Ecco la spiegazione: "Lei per fare questa intervista ci mise un mese e mezzo, due mesi perché aveva delle difficoltà. Va a farla, non aveva l'idea di come fosseall'epoca e gli chiese: ‘Scusi, ma leidicosa fa?'. Errore ...