Giallo sulla scomparsa di Panfilo Colonico Un dipendente | “Sta bene”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 27 giugno 2023) Era apparso un video del suo rapimentodello chef, di origini abruzzesi,, ripeto nel suo ristorante in Ecuador noto come “Il Sabore mio”. In un primo video veniva visto portato via, poi ne è apparso un altro in cui parla con uno dei presunti malintenzionati. Uno di questi, artefice del sequestro assieme ed altre tre persone, sarebbe tornato nella giornata di ieri a pranzo nel ristorante, per controllare la situazione. Uno dei dipendenti, che l’ha ricpnosciuto, ha detto: “D’altronde non possiamo permetterci di sospendere l’attività perchè non veniamo pagati da un mese e mezzo”. Nel giorno del rapimento, secondo quanto spiega Ansa, sono stati portati via il pc e il telefono di proprietà del commercialista di. Una vicenda, quindi, ...