Gerry Scotti contro Fedez | la replica del cantante

(Di martedì 27 giugno 2023) Personaggi Tv.sta curando molto negli ultimi tempi il suo profilo Tik Tok e in uno degli ultimi video è andato ad attaccare: cosa ha dettoil rapper milanese?ha trovato lo stesso amore del pubblico anche nei followers che lo seguono attivamente su Tik Tok. In un video, il presentatore di Canale 5 ha colto la palla al balzo per sbeffeggiare a suo modo. Non è mancata ladel. Cos’è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e Donne”, Federico e Carola si sono lasciati: triste annuncio Leggi anche: Maria De Filippi, il famoso: “Mi ha cambiato la vita”...

... andata avanti a colpi di video social che sono diventati virali, ma ultimamente il rapper ha spostato il suo obiettivo su un altro voto noto della tv:. Il rapper, durante l'ultima ..., come anche altri suoi colleghi, è sbarcato su TikTok e in uno dei suoi ultimi video ha preso di mira Muschio Selvaggio , il podcast di Fedez . Il rapper su quel fronte sta vivendo un ...Al pubblico non è sicuramente sfuggita l'ironia di, che sui suoi canali social si è divertito a lanciare una frecciatina ai due ideatori di Muschio Selvaggio , il podcast che continua a far discutere per aver causato la fine dell'...

"Ci continua a insultare". Fedez attacca pure Gerry Scotti ilGiornale.it

Alla lunga lista di dissing targati Fedez si aggiunge anche il solitamente placido Gerry Scotti. Nel corso dell’ultimo appuntamento con Muschio Selvaggio, il cantante ha polemizzato con il volto Media ...Ancora incomprensioni per Fedez che è finito al centro del gossip, questa volta insieme a Gerry Scotti. Il rapper, infatti ha replicato a ...