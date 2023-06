Gazzetta – Roma | Belotti rinnova fino al 2025

(Di martedì 27 giugno 2023) 2023-06-25 17:11:40 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: Il prolungamento del contratto era scattato in automatico con il raggiungimento di determinati obiettivi, ora l’attaccante pensa al futuro: “Ringrazio Pinto e Mou. Stagione negativa in fase realizzativa, devo migliorare” Emanuele Zotti 25 giugno –Ad Andreaè bastata una stagione per diventare parte integrante della famiglia giallorossa. Nella Capitale il Gallo, nonostante le difficoltà incontrate durante il suo primo campionato danista, si è sentito a casa fin dal subito. E, dopo aver esteso il suo contratto con il club dei Friedkinal(rinnovo scattato in automatico), il numero 11 dellaha voluto ringraziare i tifosi e ...

... scrive Massimo Cecchini su Ladello Sport. Getty Images Fare cassa. La, giunta virtualmente a metà strada grazie alle vantaggiose cessioni di Tahirovic alla Ajax (8,5 milioni con i ...MERCATO, PER L'ATTACCO SPUNTANO Iheanacho E DAKA Vista la trattativa molto a rilento per Scamacca , lasta già pensando a delle alternative. Come riportato da ' Ladello Sport ', ...L'accordo è stato presentato oggi adal Ministro del Lavoro, alla presenza delle aziende del Consorzio, e crea un canale diretto di collaborazione tra enti pubblici e "Distretto Italia" , il ...

FINALE UNDER 16 ROMA – La Roma Under 16 è Campione d’Italia. Nella serata di San Benedetto del Tronto i ragazzi di Falsini battono 3-2 la Fiorentina in finale e conquistano il tricolore, bissando il f ...Nella finale del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B 2022/2023 l'AS Roma affronta l'ACF Fiorentina foto di Alessandro Paoli Nella finale del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B 2022/2023 l ...