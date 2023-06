Garcia sul Napoli | «Non vedo l’ora di fare la prima partita in casa»

(Di martedì 27 giugno 2023) Rudi, allenatore del, ha parlato attraverso il canale YouTube ufficiale azzurro della sua nuova avventura sulla panchina campana Rudi, allenatore del, ha parlato attraverso il canale YouTube ufficiale azzurro della sua nuova avventura sulla panchina campana. PAROLE – «Ho buone sensazioni, ho ricevuto un’accoglienza calorosa, ringrazio i tifosi. Appena sono arrivato in città ho visto bandiere e striscioni dello scudetto e devo dire che è stata una bellissima cosa. Si vede che qui si parla, si mangia e si vive di calcio ed è una cosa che mi piace tanto. mozioni al Maradona? So che la tifoseria delpuò incidere tanto mettendo pressione agli avversari e caricando i propri giocatori. Nondila ...

Si parla, infatti, di un accordo trovato tra il Napoli e un calciatore ed ora si stanno limando gli ultimi dettagli con il club per accontentare Garcia. Insomma, il primo colpo sembra essere dietro ...