Garcia | “Darò il massimo per far gioire i tifosi” | poi lancia l’appello

(Di martedì 27 giugno 2023) Sui canali ufficiali della SSC Napoli è stata pubblicata un’intervista a Rudi, che ha parlato dell’impatto con la piazza e hato anche un appello ai. Inon vedono l’ora di vedere come sarà il Napoli di Rudi, che ufficialmente si insedierà sulla panchina azzurra a partire dal 1° luglio. Il tecnico francese in questi primi giorni da allenatore partenopei ha avuto subito parole bellissime per i, confermate anche nell’intervista pubblicata in questi istanti dalla SSC Napoli. L’ex Roma ha parlato del suo impatto immediato con la squadra e hato una promessa (ma anche un appello) agli stessi. Di seguito, le parole del tecnico ai canali del club. L’intervista a RudiBellissime parole quelle rilasciate dal ...

Intervista RudiCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieil massimo per questo club, è il club della mia vita, quando entri in campo, soprattutto al ... il difensore Frane il ritorno di Brahim Diaz. L'attaccante operaio, che ha giocato per 10 ...... "Non devo rivoluzionare tutto, non cambierò tante cose maun mio indirizzo. Voglio dei ...chiarisce anche il discorso tattico focalizzando le attenzioni sul centrocampo: "E' il punto focale ...