Galà per gli alluvionati | ecco i vip presenti al party di Alfonso Signorini

Leggi su 361magazine

(Di martedì 27 giugno 2023) L’evento della rivista Chi a Rimini per raccogliere i fondi per glichi ci sarà domani sera al Grand Hotel di Rimini Cecchetto, Orietta Berti e Achille Lauro: sono solo alcuni dei vip che domani sera prenderanno parte aldiper raccogliere fondi a sostegno delle comunità dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione. ’Chi al Chiaro di Luna ’ è questo il nome scelto per la serata che vedràalMassimo Borgnis, direttore di ‘Chi’ ,, direttore editoriale di Chi, che suonerà anche il pianoforte, Orietta Berti, il cantante Achille Lauro e Claudio Cecchetto, che tornerà alla consolle per far ballare gli invitati del mondo dello spettacolo, della politica, ...