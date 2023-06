(Di martedì 27 giugno 2023) Giuseppeè uno dei giovanissimi delche si è messo in mostra nelle serie minori: ora va deciso nuovamente il suo. L’attaccante napoletano è stato anche uno dei protagonisti dell’Italia Under20 al Mondiale in Argentina e a stagione terminata è pronto a far ritorno al. La scorsa estate Luciano Spalletti ne parlava con grande ammirazione, pur ammettendo il percorso di crescita necessario per fare un ulteriore step. Calciomercato: può cambiare ildiIldi Giuseppeè da decifrare. L’attaccante classe 2003 ha giocato l’ultima stagione in Serie B con il Cittadella e ha collezionato 2 gol e 2 assist in 19 presenze totali. Non uno score importante ma per molti tratti della ...

...dei convocati per vedere come siano davvero tanti i talentini su cui scommettere per un... Suo partner in attacco è Giuseppe, di proprietà del Napoli, mentre qualche metro alle sue ..."Devo ringraziare il Presidente De Laurentiis per avere fatto in modo di farmi andare in Nazionale", dicea Tuttomercatoweb. L'Under 20 ha regalato un barlume di speranza per il...Non, il vero cognome. Fracitiello. La pietra angolare Si è detto, nominare equivale a ... massimo 40 anni, si sarebbe ritrovato come tanti ex calciatori, giovanissimi vecchi senza, e ...

Futuro Ambrosino: due offerte per il Napoli, la decisione Spazio Napoli

Tante idee e qualche dubbio. Il futuro del Catania si scriverà nei prossimi giorni, quando il confronto tra mister Tabbiani e la dirigenza rossazzurra scioglierà, almeno così si pensa, gli ultimi dubb ...L'esperienza di un futuro franchising internazionale arriva a Forte dei Marmi: lo chef milanese Paolo Amadori apre "Oh My Crunch!", dove assaporare i panini gourmet della modaiola Ibiza.