Futurama 11 | il nuovo trailer dei dieci episodi inediti

(Di martedì 27 giugno 2023) Il 24 luglio tornerà sugli schermi, americani e italiani, la serie animatacon glidella stagione 11, ecco il. Undella stagione 11 della serie animataregala molte anticipazioni sulle avventure vissute dai protagonisti che ritorneranno sugli schermi, per la gioia dei fan, dal 24 luglio. Nel video condiviso da Hulu, infatti, si vedono momenti divertenti, romantici e molto avventurosi. 10 puntate inedite, dopo un'assenza di 10 anni, torna il 24 luglio sugli schermi televisivi (in Italia di Disney+) con il cast originale al completo e lo spirito satirico intatto. L'ultima stagione è adatta a tutti: i nuovi spettatori infatti potranno iniziare la serie da qui, mentre i fan di lunga data avranno le risposte …

Futurama, nuovo trailer per il ritorno della serie Orgoglio Nerd

