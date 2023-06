Funghi magici e Lsd | così i big della Silicon Valley vogliono aumentare la produttività dei lavoratori

(Di martedì 27 giugno 2023), ketamina e Lsd, l'acido che ha segnato più di 50 anni fa la "Summer of Love". Lasi muove sempre più spinta dalle droghe che, archiviata la fase che le vedeva confinate al dopo lavoro, sono entrate a far partecultura aziendale perla, per inventare e per migliorare la concentrazione. Il trend in corso da anni sta dilagando nella...

L'organizzazione vuole sapere come Harry sia riuscito a entrare negli Stati Uniti, considerando che in seguito ha confessato nel suo libro di aver assumere cocaina, cannabis e. ...Pur di creare scompiglio e scandalo, il Principe ha confessato prima in Spare e poi in tv di a ver fatto uso di droghe varie come cannabis, cocaina,. Certo, è avvenuto tanto tempo fa, ...Pur di creare scompiglio e scandalo, il Principe ha confessato prima in Spare e poi in tv di a ver fatto uso di droghe varie come cannabis, cocaina,. Certo, è avvenuto tanto tempo fa, ...

Funghi magici, Lsd, ketamina... Ecco le sostanze che alimentano la ... Milano Finanza

Imprenditori come Elon Musk e Sergey Brin fanno parte di un movimento che consuma psichedelici e altre sostanze e i cui sostenitori sono convinti che espanda le menti, migliori le vite e produca nuove ...A causa di marketing e poca attenzione, le tavolette di cioccolato con funghi allucinogeni finiscono nello stomaco di molti bambini. Negli States è un problema.