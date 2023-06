Frigorifero vs streaming

(Di martedì 27 giugno 2023) Ci è arrivata una segnalazione che riguarda una frase apparsa in un report sui consumi energetici, frase che dal 2021 viene ripresa da tante testate, senza che nessuno però si sia preoccupato di verificarla. Ad esempio nel 2021 l’affermazione a cui facciamo riferimento è apparsa su il Sole 24 Ore, in un articolo dal titolo: Digitale e sostenibilità: un’ora divideo consuma come due frigoriferi Articolo che comincia appunto così: Un’ora a settimana divideo nel corso di un anno richiede un consumo di energia pari a quello di due frigoriferi collegati 24 ore. Ma pochi lo sanno e ci pensano. Fonte di quell’affermazione è il report della Fondazione per la Sostenibilità Digitale: Italiani e Sostenibilità Digitale: cosa ne sanno, cosa ne pensano Il report viene pubblicato ogni anno, e guarda caso è appena uscita l’ultima edizione, ...

