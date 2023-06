Fratelli d’Italia Baronissi | il via al nuovo progetto “FARE VS OTTENERE”

Roma, 27 giugno 2023 "Abbiamo inaugurato la sede della Federazione didella Provincia di Roma a Tivoli. Abbiamo scelto Tivoli per la nuova sede per via delle origini storiche della Federazione Provinciale, e sarà intitolata a Giovannino Battisti, ...Duro scontro durante il consiglio comunale di Lissone ( Monza e Brianza ) del 22 giugno tra Felicia Grazia Scaffidi die l'opposizione. Le parole di Scaffidi, consigliera FdI La consigliera ha dichiarato, in riferimento a una mozione che chiedeva di far aderire il Comune alla rete RE. A.. Y (la ..."Ho più amici gay che normali": è polemica sui social per le dichiarazioni fatte dalla consigliera diFelicia Grazia Scaffidi al consiglio comunale di Lissone, in Brianza, del 22 giugno scorso. "Non accetto che mi venga dato dell'omofobo da Luca de Vincentis, ho più amici gay che ...

Sondaggi politici, scendono Fratelli d'Italia e Pd Adnkronos