Francia e Germania | ora si cambia | Adolfo Urso | la svolta sulle materie prime

(Di martedì 27 giugno 2023)oggi sarà a Berlino, dove incontrerà il ministro tedesco dell'Economia, Robert Habeck, e il suo omologo francese Bruno Le Maire. «Oggi nasce la trilaterale Italia-sulla politica industriale, che segna unain Europa», dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy. «Finora le decisioni venivano prese dall'asse Berlino-Parigi: il nuovo format riconosce l'accresciuto peso politico, economico e strategico, dell'Italia. Peraltro, in questo momento la nostra è l'economia europea più reattiva e dinamica, come dimostrano i dati sul Pil, la crescita della Borsa di Milano e degli investimenti esteri».Su quali argomenti intendete coordinare la politica industriale dei tre governi? «La trilaterale nasceterre rare e i minerali preziosi, ...

BERLINO Affrancarsi, diversificare, staccarsi dalla Cina, "derisking": parole vuote finché qualcuno non le riempie di significato . E ieri il trilaterale Italia-Germania-Francia tra i ministri dell'Economia e delle Imprese Adolfo Urso, Robert Habeck e Bruno Le Maire è servito a mandare un segnale in questo senso a Bruxelles ma soprattutto a Pechino. Litio,

In attesa del regolamento europeo, le tre principali economie manifatturiere d’Europa mettono a punto un’azione comune ...In un vertice a Berlino i tre Paesi hanno concordato di avviare «una cooperazione nei settori dell’estrazione, della lavorazione e del riciclo» delle materie prime critiche ...