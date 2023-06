Francesco Paolo Figliuolo | chi è il commissario per la ricostruzione post alluvione

(Di martedì 27 giugno 2023) Il generale, nato a Potenza l’11 luglio del 1961, è stato nominato il 27 giugno 2023. Nel marzo 2021 era stato scelto da Mario Draghi per ricoprire l'incarico distraordinario per l'emergenza Covid. Ha ricoperto diversi incarichi nella Forza Armata dell'Esercito, interforze e internazionale, fra cui Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell'ambito dell'operazione ISAF, e Comandante delle Forze Nato in Kosovo. Dal 27 dicembre 2021 è comandante operativo di Vertice Interforze

Trovata l'intesa nella maggioranza sul nome del generale dell'esercitoFigliuolo come commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia - Romagna e parte di ...Via libera del Consiglio dei ministri alla nomina diFigliuolo quale commissario per la ricostruzione post alluvione in Centro Italia. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. fil 27 - 06 - 23 19:26:25 (0679)PA,INF 5 NNNNIl generale, nato a Potenza l'11 luglio del 1961, è stato nominato il 27 giugno 2023. Nel marzo 2021 era stato scelto da Mario Draghi per ricoprire l'incarico di commissario straordinario per l'...

Quel che ho capito di Francesco Paolo Figliuolo | Beppe Severgnini Corriere della Sera

Roma, 27 giu. (askanews) - Il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo a commissario per l'emergenza ...Former COVID 19 pandemic vaccination campaign czar and army General Francesco Paolo Figliuolo was named by cabinet Tuesday as extraordinary commissioner for the reconstruction of Emilia-Romagna after ...