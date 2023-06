Francesco Pannofino ospite di Cinemando | tre giorni per celebrare le maestranze dell’audiovisivo

Leggi su movieplayer

(Di martedì 27 giugno 2023) La prima edizione didal 29 giugno al 1° luglio a Sabaudia, tra gli ospiti, Artem, Ivana Lotito e Michela Andreozzi. Giovedì 29 giugno a Sabaudia prenderà il via la prima edizione di2023, il festival dedicato alledel cinema, per una trededicata al mondo segreto di chi dà vita e forma a film, serie, documentari e cartoni animati. L'evento, ideato e diretto da Moira Capotosti, supportata da Media Fenix Group, in collaborazione con Alfiere Productions, si svolgerà nella piazza del Comune. Prima serata dedicata al doppiaggio con, attore che ha prestato la voce a miti di Hollywood come Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell, Jean-Claude Van Damme ...