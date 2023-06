FOTO – Brozovic chiede più soldi all’Al-Nassr | i tifosi scherzano lui risponde | «50 bastano!»

(Di martedì 27 giugno 2023)è in uscita dall’Inter con Barcellona e Al-pronte a chiudere. Riguardo l’offerta degli arabi, isotto un post pubblicato su Instagram dal collega Fabrizio Biasin. PROPOSTA DI INGAGGIO – Al-o Barcellona, chi avrà la meglio su Marcelo? Ma soprattutto: chi riuscirà a convincere sia lui che l’Inter? La risposta potrebbe arrivare nelle prossime ore. Una cosa è certa: il croato per andare a giocare in Arabia Saudita aumenta la richiesta di ingaggio rispetto i 20 milioni già proposti. Intanto i dirigenti dell’Al-a differenza del Barcellona hanno già raggiunto un accordo con i nerazzurri e non con il giocatore. Isotto un post di Fabrizio Biasin scherzando con il centrocampista croato: ...

...del Torino Koffi Djidji ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2024 Marcus Thuram (...Nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra l'Inter e alcuni rappresentati dell'Al ...La 'Gazzetta dello Sport' titola con 'I colpi del Diavolo', con ledi Loftus - Cheek, Pulisic ... titolo principale dedicato all'Inter: 'L'Inter ha i soldi': le cessioni di Onana e...FOTOGALLERY %srimanenti Calciomercato Aspettando Epic Brozo: i big oggi in Arabia Prosegue la sontuosa 'campagna acquisti' del campionato saudita:è in arrivo, in attesa di definire i ...

FOTO – Barella risponde a Brozovic: «Sono sempre alla tua destra!» Inter-News.it

Dopo che Inter e Al Nassr hanno raggiunto l'accordo nell'incontro di lunedì pomeriggio sulla base di 23 milioni di euro, vanno avanti le negoziazioni tra il club saudita e Brozovic. Il centrocampista ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...