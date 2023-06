Formazioni ufficiali Olanda-Georgia | Europei Under 21 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 27 giugno 2023) Ledi, sfida valida per il terzo turno del Gruppo A degli21. Laè senza dubbio la squadra messa in una posizione favorevole in questo gruppo molto equilibrato, avendo quattro punti con le altre tre che inseguono a due o tre punti di distanza. Basta un pareggio per la qualificazione al turno successivo. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di martedì 27 giugno, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.