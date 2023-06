“Fondi sotto le stelle” | tutti gli eventi in programma a luglio | agosto e settembre

(Di martedì 27 giugno 2023)– Appuntamenti all’aperto, nelle location più suggestive al cospetto della volta celeste, per godere appieno delle lunghe serate di: è ufficialmente online il cartellone degliestivi “le”. La terrazza del Castello Caetani, le piazze del centro storico, la giudea, Piazza Unità d’Italia, il complesso di San Domenico, il chiostro di San Francesco, Villa Demetriana, Piazza delle Benedettine, Piazzale delle Regioni e, naturalmente, Piazza Alcide De Gasperi: ildel 2023 privilegia i grandi spazi “en plein air” per vivere la calda estate fondana. Tra i momenti più attesi lo spettacolo comico di Biagio Izzo il 23e il grande concerto della Banda ...

Dopo la campagna contro il Covid, il generale chiamato a gestire ie gli interventi del post alluvione Classe 1961, originario di Potenza, Il generale Francesco ...la sua struttura ...FINE BENEFICO Anche quest'anno sarà legata all'evento una raccoltatramite il numero solidale ... Il tuttola preziosa regia di Roberto Cenci. Lo show, inoltre, sarà in simulcast su Radio ......nell'affitto di importanti quote di terreni con il solo ed unico scopo di incassare imessi a ... la quale in una specifica missiva ha chiesto ai Comuni, che hanno la titolaritàforma di ...

Eventi estate 2023 a Fondi: il cartellone degli appuntamenti da ... Comune di Fondi

Il Garante della concorrenza chiede alle banche di remunerare di più i depositi dei correntisti. I settori del credito e dell’energia hanno beneficiato dei rincari dei prezzi ...Polis entra nel vivo con i servizi dell’Inps. Il progetto di Poste Italiane punta a trasformare gli Uffici Postali nella casa dei servizi digitali, uno Sportello Unico per rendere semplice e veloce l' ...