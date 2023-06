Fondazione Fiera Milano | crescono utile | patrimonio e investimenti

In 2023 - 2025 investimenti per 211 mln, salgono a 309 in 2027 . Nel 2022Milano ha registrato un utile di 9,7 milioni di euro (+67,5% rispetto all'anno precedente) e un patrimonio netto di 740,5 milioni, con un tasso di crescita annuale composto (Cagr) di +...Prima volta, in un documento, informativa finanziaria e Esg . Il 2022, ha aggiunto Pazzali, "e' stato un anno positivo perMilano che chiudiamo con grande soddisfazione e con livelli di operativita' superiori al periodo pre - pandemico, consapevoli di aver lavorato con impegno per affrontare le sfide del ...... New York - Summer Fancy Food Show - Importanteamericana dedicata al mondo del Food&Beverage.- Assemblea Assifact - L'Assemblea annuale Assifact 2023 si svolge al Centro Congressi...

Fondazione Fiera Milano nel 2022 in utile per 9,7 milioni - Lombardia Agenzia ANSA

Il consiglio generale di Fondazione Fiera Milano ha approvato il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 con un utile per 9,7 milioni di euro (+67,5% in confronto allo scorso anno) e una cres ...Il Bilancio 2022 di Fondazione Fiera Milano con informative economico-finanziaria e di sostenibilità in un unico documento ...