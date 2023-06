Fiumicino | il Comune attenzionato dalla Cassa Depositi e Prestiti

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 27 giugno 2023)– In una clima di tensione, il Consiglio comunale diha approvato il Rendiconto di gestione 2022. Ma non sono mancate sorprese e polemiche. La prima seduta della massima assise convocata dal neo presidente del Consiglio, Roberto Severini, si è aperta in un ambiente dominatocuriosità epresenza di molti cittadini: presenti al gran completo tutti i consiglieri, tutti i membri della Giunta ad eccezione dell’assessora al Turismo, sport, cultura, Giubileo, lavoro e formazione professionale Valentina Torresi. Tra i punti all’ordine del giorno, come anticipato, l’approvazione del Rendiconto: un tema che ha suscitato non poche polemiche nel recente passato. Questo perchè l’approvazione avrebbe dovuto vedere luce entro il 30 aprile. Ad aprire le danze è stato l’assessore al Bilancio Vincento ...