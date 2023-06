Fiorentina | Terracciano scaccia il mercato? 'Mi basta la famiglia | il resto è frastuono'

Commenta per primo Storia piuttosto criptica quella condivisa dal portiere dellaPietrosul suo profilo Instagram. L'estremo difensore ha condiviso una foto della moglie e i figli con una didascalia che sembra voler scacciare le tante voci di mercato che lo ...Commenta per primo Lacontinua a cercare un portiere per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport , i viola cercano un estremo difensore che dia garanzie, cosa chenon è riuscito a fare ...Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , le piste alternative per la porta del Lecce portano a Dragowski (Spezia, cercato pure da Bournemouth e Nottingham Forest),) e Sepe (...

Terracciano e il messaggio social. Risposta ai rumours di mercato (FOTO) Fiorentina.it

la questione portiere in casa Fiorentina comincia a farsi delicata. La società è al lavoro su questo fronte, non solo per trovare il sostituto dell’ex Torino ma, forse, anche per un vero e proprio ...La Sampdoria ha effettuato il controriscatto per Wladimiro Falcone e il Lecce è alla ricerca di un nuovo portiere. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un profilo gradito sarebbe quell ...