Fiorentina | Jovic nel mirino del Galatasaray

L'attaccante dellaLukapotrebbe cambiare squadra. L'ex Real Madrid è nel mirino del Galatasaray, che sembra aver trovato la formula giusta per guadagnarsi le sue prestazioni. Secondo i media turchi, il ...La, non convinta appieno dal rendimento die alla ricerca di una valida alternativa di Cabral, ci fa più di un pensiero, alla pari di una Roma orfana per diversi mesi dell'...Calciomercato, c'è l'interesse concreto del Galatasaray per Luka: pronto un triennale a tre milioni l'anno Il Galatasaray fa sul serio per Luka. L'attaccante dellapiace ai turchi e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si sta lavorando ad una offerta. In caso di successo della trattativa ai Viola andranno otto ..

Dalla Spagna, Real Madrid vuole che la Fiorentina venda Jovic: i blancos incassano la metà sulla rivendita Labaro Viola

Tra gli articoli più leggi oggi su Firenzeviola.it c'è stato quello relativo all'operazione Boulaye Dia, che potrebbe portare uno tra Arthur Cabral e Riccardo Sottil a ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...