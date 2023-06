Figliuolo? Scelta sbagliata L' affondo di Bonaccini contro il governo

(Di martedì 27 giugno 2023) Il presidente dell'Emilia-Romagna non nasconde il disappunto per la decisione dell'esecutivo: "Dopo due lunghi mesi di gestazione ha scelto un modello centralistico"

Cdm dedicato al commissario straordinario per l'Emilia Romagna: lacade sul generale. Santanché in aula al Senato pronta a riferire in una informativa per dare chiarimenti sulle sue ...ha superato Guido Bertolaso, attuale assessore al Welfare della Regione Lombardia e ex capo della Protezione civile, che sembrava essere la primadella premier Giorgia Meloni. Ma non ...Unache reputiamo sbagliata ma che, ad ogni buon conto, vede la nomina di una persona con cui abbiamo collaborato bene durante la pandemia, quella del generale Francesco'. Così il ...

Emilia Romagna, generale Figliuolo sarà commissario per la ... Fanpage.it

Il governo nel Cdm odierno ha scelto il commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna e nelle altre zone alluvionate: sarà il ...Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ...