Figliuolo e Panetta | dighe di Meloni contro alluvione e tempesta economica

"Ma questo è citazionismo draghiano". I collaboratori dell'ex premier commentano così la nomina di Francescoa commissario per la gestione del post-in Emilia-Romagna, Marche e T...

Panetta in Bankitalia, Figliuolo alla ricostruzione Agenzia ANSA

Francesco Paolo Figliuolo commissario alla ricostruzione post-alluvione nelle zone colpite a inizio maggio. Fabio Panetta nuovo governatore della Banca d’Italia. Arrivano tra il tardo pomeriggio e la ...Due scelte alte, indipendenti (e draghiane) per ricostruire la Romagna e gestire Bankitalia, che escono dalla logica del clan ed entrano in quella delle ...