Figliuolo è il commissario alla ricostruzione in Romagna | la scelta del governo

(Di martedì 27 giugno 2023) Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato la nomina per il Generale che ha già gestito l'emergenza Covid-19 nel 2021 dopo l'alluvione di maggio in quel territorio

... originario di Potenza, Il generale Francesco Paolo, è legato nel sentire comune alla campagna di vaccinazione contro il Covid. Fu chiamato infatti dal premier Mario Draghi come...Sarà Francescoilstraordinario per l'emergenza post - alluvione e per la ricostruzione in Emilia - Romagna . La nomina del Generale di Corpo d'Armata, giàstraordinario per l'...Il generale dell'esercito Francesco Paolosaràalla ricostruzione per il post - alluvione in Romagna. Il via libera formale nel consiglio dei ministri di questa sera. Come noto, che è comandante del Comando ...

Intesa nel governo, Francesco Paolo Figliuolo sarà commissario alla ricostruzione in Emilia-Romagna RaiNews

In arrivo nuovi sostegni a famiglie e imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale: un decreto legge con disposizioni urgenti in questa materia è fra i ...