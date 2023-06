Figliuolo commissario per la ricostruzione dell' Emilia-Romagna dopo l' alluvione | il ritorno del generale

C'è l'intesa nella maggioranza sul nome del generale Francesco Paolocomealla ricostruzione dopo l'alluvione che a inizio maggio ha colpito l'Emilia Romagna e parte di Marche e ...Francesco Paoloè stato ufficialmente scelto dal governo Meloni comeper la ricostruzione dell'Emilia - Romagna dopo l'alluvione di maggio che ha devastato la regione nel mese dello scorso ...Siamo certi che ilsappia rispondere con pragmatismo a entrambe le sfide': conclude Gian Luca Zattini.

Francesco Figliuolo commissario per la ricostruzione in Emilia Romagna la Repubblica

Due aziende agricole su cinque sono state colpite direttamente dall’alluvione dell’Emilia Romagna, con danni che si aggirano in media su oltre 70mila euro per singola… Leggi ...Il Cdm in corso dovrebbe avviare l'iter per la nomina. Atteso il via libera anche alla nomina del generale Figliuolo come commissario alla ricostruzione. In arrivo aiuti per le bollette: c'è la prorog ...